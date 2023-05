Tentato omicidio degli anziani genitori, uomo arrestato a Formia

I poliziotti del Commissariato di Formia hanno arrestato un uomo di 47 anni per il tentato omicidio degli anziani genitori.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di mercoledì, dopo una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze 112 e relativa ad un’aggressione domestica. Prontamente intervenuti sul posto indicato, gli agenti hanno trovato l’uomo innanzi al palazzo segnalato, fermo e con un coltello con evidenti tracce di sangue tra le mani. “Alla richiesta degli operanti, questi riferiva loro soltanto che al piano di sopra erano presenti i suoi genitori”, spiegano dalla Questura di Latina.





Dopo aver fermato e disarmato il soggetto, gli agenti si sono immediatamente recati nell’appartamento dei genitori per prestargli soccorso e lì hanno riscontrato tracce di sangue sui pavimenti e sui muri delle stanze. “In una delle camere dell’appartamento vi era l’anziana coppia, ancora agonizzante. Entrambi i genitori sono stati rinvenuti distesi sul letto e coperti di sangue, ma vigili e pertanto sono stati in grado di riferire agli operanti dell’aggressione subita da parte del figlio”.

“Dai loro racconti – prosegue la Questura – è emerso che l’uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e con numerosi fendenti di coltello, nonché con un utensile da cucina”.

Sul posto, oltre al personale del Commissariato, sono intervenute anche due ambulanze e personale della polizia scientifica per i rilievi del caso. Entrambi gli anziani hanno riportato profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, pertanto sono stati trasportati presso l’ospedale Dono Svizzero e ricoverati in prognosi riservata.

L’autorità giudiziaria, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal personale intervenuto, concordando con l’ipotesi del tentato duplice omicidio ai danni dell’anziana coppia, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Cassino.