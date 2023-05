Incidente sulla Pontina, altro dramma: perde la vita una donna

Ancora un tragico incidente, l’ennesimo, sulla Pontina. Si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, vedendo la morte di una 60enne di Sabaudia, Graziella Genovesi.

Stava tornando a casa da lavoro, era al volante di una Fiat Idea, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’Audi Rs Q8 condotta da un 49enne e che viaggiava nel medesimo senso di marcia. Uno schianto avvenuto all’altezza del chilometro 88+800, a quanto pare avvenuto mentre l’utilitaria si apprestava a svoltare, facendola carambolare in un fossato.





Dopo l’allarme il tratto della Pontina interessato dallo schianto è stato chiuso, si sono precipitate due ambulanze e l’eliambulanza, ma per la 60enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai sanitari, hanno operato i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, personale Aci ed agenti della polizia stradale di Terracina, cui è stata affidata l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti.