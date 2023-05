Anziano travolto da una motozappa a Minturno. Elitrasportato in gravi condizioni

Grave incidente a Minturno, dove un 75enne del posto è stato travolto da una motozappa. E’ accaduto nella mattinata di mercoledì nell’area di via Appia, con l’uomo rimasto ferito pesantemente a una gamba.

L’allarme è scattato intorno alle 11, portando all’intervento i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte.





Una volta liberato dall’attrezzo agricolo, il 75enne è stato preso in consegna dal personale medico e successivamente elitrasportato in ospedale, il Santa Maria Goretti di Latina. In fase di accertamento, la dinamica che ha portato al ferimento.