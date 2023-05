Tentato omicidio a colpi di mazza da baseball, due arresti

Nella giornata di oggi, mercoledì, gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti uomini di Cori, un 42enne già noto alle autorità e un 21enne.

Un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Gip della Procura di Latina a seguito delle indagini condotte dagli investigatori della polizia: gli arrestati sono stati individuati quali presunti autori del tentato omicidio di altri due soggetti, anche loro di Cori.





Un episodio i cui contorni sono ancora avvolti dal mistero, avvenuto nel pomeriggio del 17 aprile. Gli aggressori si erano presentati a casa delle vittime armati di mazze da baseball, per poi dare luogo a un violentissimo pestaggio. “Tanto che – spiega la Questura – una delle due parti offese aveva riportato gravi ferite al capo, con copiosa fuoriuscita di sangue, e per tale motivo trasportato in codice rosso tramite 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove veniva successivamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva”. L’altra parte offesa, invece, finì ricoverata presso l’ospedale di Velletri.