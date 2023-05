Lezione sulla ricerca e il soccorso in mare per gli studenti del Nautico di Gaeta

Martedì la Capitaneria di porto di Gaeta ha incontrato gli studenti delle quinte classi dell’Istituto di istruzione secondaria superiore ‘Caboto’ nel corso di una giornata di approfondimento sulle tematiche del soccorso in mare.

In linea con il percorso formativo seguito dai giovani studenti, improntato sulla conoscenza delle dinamiche marittime, è stato illustrato il quadro normativo di riferimento di questa rilevante attività caratterizzante la funzione della Guardia Costiera. Nel corso dell’incontro, inoltre, sono stati visionati suggestivi video istituzionali realizzati in occasione di interventi operativi reali della Guardia Costiera.





L’incontro ha idealmente concluso l’esperienza formativa, avviata d’intesa tra la Capitaneria di porto di Gaeta e l’Istituto ‘Caboto’, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro che ha visto gli studenti impegnati nello svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento presso la Capitaneria di porto, affiancando i militari nelle quotidiane attività istituzionali della Guardia Costiera. Tra queste, ha suscitato notevole interesse negli studenti la partecipazione alle attività della sala operativa, centro nevralgico di ogni operazione di ricerca e soccorso e delle attività di monitoraggio del traffico marittimo.

“Abbiamo raccolto con estremo piacere questa iniziativa d’accordo con la, dirigente scolastica, professoressa Maria Rosa Valente. Contribuire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze, per rispondere meglio alle loro esigenze, per la Capitaneria di porto ha rappresentato un momento di reciproco arricchimento. L’entusiasmo di questi ragazzi e la loro voglia di mettersi alla prova è certamente un buon inizio per la loro futura attività lavorativa, magari nella Guardia Costiera”, ha commentato il comandante della Capitaneria di porto, capitano di fregata Angelo Napolitano.