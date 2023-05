Caro affitti studenti universitari

Il caro affitti denunciato dagli studenti di tutta Italia è un’emergenza che può ledere il diritto all’istruzione e alla formazione dei nostri giovani.

Abbiamo intervistato la Professoressa Irene Viola, direttore didattico del Centro Studi Socrate di Formia per capire ciò che sta accadendo.

Professoressa Viola, in questi mesi i giornali e i telegiornali stanno mettendo in evidenza un problema allarmante: il caro affitti per gli studenti fuori sede. Cosa può dirci in merito?





Stando a quanto spiegato da Sarah Gainsforth “stiamo vedendo, oggi, l un aumento della domanda di affitto in tutta Italia (…)” a causa di “una trasformazione del mondo del lavoro e dunque per un minore accesso al credito (…)”.

Questo spostamento di popolazioni ha portato a una crescita di competizione tra le famiglie e la popolazione studentesca: “Le stanze destinate agli studenti” infatti “costano sempre di più e ci sono sempre meno case”.

A pagarne le spese sono gli studenti e le loro famiglie.

Proprio per questo motivo in tanti rinunciano a proseguire gli studi, ma quello su cui voglio portarvi a riflettere è se sia proprio vero che per formarsi e istruirsi sia necessario trasferirsi nella sede universitaria con un aggravio di spese che attenzione non riguardano solo l’affitto, ma anche le bollette, il vitto e i trasporti.

Professoressa Viola pertanto lei ritiene che non sia indispensabile trasferirsi per frequentare l’università?

Negli ultimi venti anni si sono affermate in Italia le università digitali, riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Vi sottolineo che le università digitali sono una realtà abbastanza recente in Italia ma conclamata e apprezzata da tantissimi anni all’estero. Le università digitali consentono agli studenti di frequentare una vera università, ovvero un istituto accreditato dal Ministero dell’Istruzione e conseguire un titolo di studio riconosciuto utilizzando semplicemente un PC, tablet o smartphone. Questo significa che si può accedere ai materiali didattici, alle lezioni e all’assistenza completamente da remoto, in qualsiasi punto del mondo lo studente si trovi.

Professoressa Viola ma lo studente così non si troverebbe a dover rinunciare a fare esperienze importanti per la propria formazione?

La laurea online, così come quella tradizionale permette di accedere a stage formativi e attività extra-curriculari come il Progetto Erasmus. Gli stage formativi possono essere attivati in qualsiasi città e le nostre università scelgono per i propri studenti le migliori realtà per fare in modo che le conoscenze siano accompagnate dall’acquisizione di conoscenze. Quindi, pur frequentando un’università telematica è possibile godere di tutti i benefici a disposizione di altri studenti universitari che, invece, conseguono il titolo di studio in presenza. Grazie alla laurea online, tantissimi studenti che non possono trasferirsi dalla propria città di residenza, così come tantissimi lavoratori, possono realizzare il proprio sogno di conseguire una laurea.

E per l’orientamento universitario?

Il centro studi Socrate ha attivato un servizio di orientamento gratuito che consente agli studenti non solo di avere una panoramica completa sui corsi di laurea disponibili nelle nostre università con un focus importante sui vari sbocchi lavorativi ma anche di ottenere un risparmio sulle rette universitarie che può raggiungere il 50%.

Per maggiori informazioni potete contattare il Centro Studi Socrate al numero 077121604 e vistare il sito www.centrostudisocrate.net