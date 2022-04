Università, Campagna (Lbc): “Destinare l’ex tabacchificio alla Sapienza”

“Destinare l’ex tabacchificio alla Sapienza, come spazio ulteriore per le facoltà che hanno sede a Latina”. La proposta, avanzata dalla consigliera Valeria Campagna, è emersa venerdì, nel corso della commissione Università, Ricerca e Politiche Giovanili.

La capogruppo di Latina Bene Comune alla presenza del professor Bonifazi, prorettore della Sapienza per il Polo Pontino, ha proposto un indirizzo politico sull’utilizzo dello spazio sito in corso Matteotti: “L’edificio si trova a pochi passi dalla sede di Ingegneria della Sapienza, l’operazione sarebbe evidentemente vantaggiosa tanto per il corpo docente quanto soprattutto per gli studenti e le studentesse. Sono sempre di più i giovani che scelgono Latina per studiare, una cosa che ci inorgoglisce e ci deve far prendere coscienza di quanto la nostra città sia ospitale e vivibile. Allo stesso tempo però è necessario aumentare i servizi per gli studenti, legati agli spazi studio, ai trasporti, alle opportunità di orientamento e placement e a tutti quei servizi che servono per rendere Latina una vera e propria città universitaria”.





“Latina – ha proseguito Campagna – è una città in crescita destinata a diventare, nel tempo, una città universitaria a tutti gli effetti. Un tempo nel quale la politica deve costruire proposte innovative, orientate alla crescita. Destinare l’ex tabacchificio alla Sapienza ci permetterebbe di procedere in questa direzione, la commissione Università può e deve farsi carico di dare questo indirizzo politico. Parliamo di uno spazio per il quale il Comune è pronto a rispondere al bando della rigenerazione urbana, così da ottenere un finanziamento per la riqualificazione della struttura. Un ringraziamento, nel merito, va all’Assessore Bellini e agli uffici del Patrimonio che stanno svolgendo un lavoro importante e tempestivo”. Dalla commissione emerge, quindi, la volontà di alimentare e rendere sempre più solido il ponte tra Comune ed università: “Sarebbe necessario siglare, come è stato fatto dalla passata amministrazione, un protocollo d’intesa tra Comune e Sapienza per rendere sempre più efficiente la cooperazione tra le parti”.

“Un indirizzo politico importante – conclude Campagna – che viene avanzato nel giorno in cui, con la fine dello stato d’emergenza, il Comune torna a promuove progetti di tirocinio e di stage in tutti i settori dell’amministrazione, per dare un’ulteriore opportunità di crescita per studenti e studentesse”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita pagina del Comune di Latina: https://www.comune.latina.it/category/servizio-pubblica-istruzione-politiche-giovanili/ufficio-politiche-giovanili/spaziogiovani/stage-tirocini/