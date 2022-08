Università, imperdibile sconto fino al 50% sulla retta annuale con il Centro Studi Socrate

Alle porte di settembre e in un momento molto particolare del post pandemia, il Centro Studi Socrate punta ad ampliare il numero di nuovi iscritti ai corsi universitari grazie ad un’offerta imperdibile.

In un articolo già divulgato attraverso queste colonne (clicca qui per leggerlo), abbiamo parlato della novità introdotta dalla legge del 12 aprile 2022 che permette di intraprendere un percorso di doppia laurea in via telematica.





Oggi, a fine estate e a pochi giorni dall’inizio di settembre, il Centro Studi Socrate vuole presentare la sua offerta formativa, riassumibile in una concreta agevolazione per lo studente: un consistente sconto fino al 50% sulla retta universitaria oltre al consueto sconto del 20% su corsi e certificazioni linguistiche ed informatiche.

‘Vogliamo ricordare – ha ribadito la titolare del Centro Studi Socrate la dottoressa Irene Viola – che siamo una scuola privata, specializzata in assistenza universitaria, recupero scolastico e preparazione, dalla scuola media inferiore alla scuola superiore, per ragazzi e adulti. I feed che abbiamo ricevuto, dimostrano l’attenzione che rivolgiamo alle esigenze dei nostri studenti, guidati sia nel percorso di scuola superiore, sia in quello universitario.

Riteniamo fondamentale, soprattutto in un momento storico quale quello che stiamo vivendo, sostenere chi ci rivolge fiducia sia sotto l’aspetto formativo, sia sotto quello meramente pratico dei costi da sostenere. La scontistica che possiamo proporre è oggi un’imperdibile occasione.

Pagare fino alla metà rispetto alla canonica retta universitaria è un aiuto concreto che il Centro Studi Socrate può offrire. Inoltre, prima dell’iscrizione, offriamo gratuitamente il servizio di valutazione titoli per lo studente che vuole affacciarsi al mondo dell’Università. Con un nostro consulente, potrai valutare a costo zero il percorso più adatto in base al risultato che vuoi raggiungere per poi aderire ad un corso e risparmiare fino al 50% sulla retta universitaria.

Il Centro Studi Socrate – ha concluso la dottoressa Irene Viola – potrà realizzare il tuo sogno di laurearti presso i tre più prestigiosi atenei: Univerità Pegaso, Università Mercatorum ed E- Campus’.

Per informazioni e fissare un incontro volto a cogliere l’imperdibile offerta, contattare il Centro Studi Socrate, Via Lavagna 136, Formia, telefono 077121604.