A Sperlonga cento candeline per Maria Mitrano

Festa grande non solo a Fondi per i cent’anni di Giovanni Figliozzi. Venerdì ha festeggiato anche la vicina Sperlonga: ha raggiunto il secolo di vita la signora Maria Mitrano.

“Un secolo di vita sono un traguardo unico e raro per la maggior parte delle persone”, le parole del sindaco Armando Cusani, andato a trovarla per consegnarle una targa ricordo. “Oggi, come nel 1923 vogliamo ringraziare Dio per aver donato agli affetti più cari e alla nostra comunità Maria. Partecipiamo con fervida gioia a questa memorabile giornata certamente foriera di lunga vita. Esprimo ammirazioni e stima per una donna speciale e autentica riconoscenza per quanto Maria nel tempo della vita ha fatto e continuerà a fare per tutti con vero amore. Del resto il tempo è un mistero anche per i fisici. L’unica certezza è il presente e oggi tu Maria ci sei e per tutti è un grande giorno. Auguri di cuore”.