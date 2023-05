Sedicenne rapita e violentata, arrestato il 31enne ricercato

I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno arrestato il 31enne romeno Dragos Daniel Marcu, ricercato da giorni con l’accusa di aver sequestrato e violentato una 16enne di Latina, avvicinata mentre era appartata nell’ex zuccherificio – e poi Centro intermodale – di via delle Industrie con un 18enne, contestualmente aggredito e messo ko.

L’indagato, un senzatetto, è stato riconosciuto da entrambi i minori tramite foto segnaletica, ed era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti violenti: era stato denunciato da tre donne – sue ex compagne – per maltrattamenti.





Marcu aveva fatto perdere le proprie tracce, sembrava essersi volatilizzato. Ma gli agenti della Questura sono riusciti a individuarlo nelle vicinanze dell’ex Mistral, tra il capoluogo pontino e Sermoneta, facendo scattare il blitz per la cattura nel primo pomeriggio di domenica.