Elezioni a Latina, la segretaria del Pd Elly Schlein a sostegno di Coletta

Attesa per questa sera a Latina, per uno degli eventi clou della campagna elettorale del capoluogo pontino in vista delle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio.

L’appuntamento è per questa sera presso il Supercinema di corso della Repubblica, dove sarà presente la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.





L’evento pubblico, oltre ad essere la prima presenza per l’esponente progressista in terra pontina dopo l’elezione a segretaria Dem, è con ogni probabilità anche l’evento principale della campagna elettorale del centrosinistra targato Damiano Coletta.

“Per noi – commentano dal Pd – la sua presenza testimonia l’attenzione per una sfida importantissima”