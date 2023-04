Elezioni a Latina, Coletta trionfa alle primarie e si ricandida

Il centrosinistra di Latina ha optato per le primarie per scegliere il candidato alla carica di sindaco alle elezioni del 14-15 maggio prossimi.

Una sfida che attiva dopo il periodo commissariale a seguito della bagarre politica figlia anche del risultato elettorale della scorsa volta quando la maggioranza in consiglio comunale era del centrodestra, ma a vincere il ballottaggio era stato Damiano Coletta che si era così guadagnato la rielezione a primo cittadino.





Ieri, nella prima domenica di aprile, gli elettori del centrosinistra di Latina si sono recati ai seggi per votare alle primarie di coalizione. A votare sono stati poco più di 2.700 persone che si sono espresse in modo netto: l’ex sindaco ha ottenuto il 59% delle preferenze. Molto più dietro Fiore (36% e Cosignani (5%).

Al momento in campo c’è Matilde Celentano per il centrodestra e Damiano Coletta per il centrosinistra.