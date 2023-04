Canottaggio, le Fiamme Gialle Burgo e Lanciotti campioni d’Italia dei 5000 metri

Samuele Burgo alla prima stagionale centra subito l’obiettivo non deludendo le aspettative: al Campionato Italiano di Fondo, in svolgimento a Sabaudia oggi e domani, il fuoriclasse delle Fiamme Gialle si è laureato Campione d’Italia in K1 Senior sulla distanza di 5000 metri.

“E’ stata una gara difficile, complicata dal forte vento che sferzava il lago”, ha commentato al termine. “Sono contento di essere riuscito a gestirmi per tutti i 5000 metri. Questo titolo lo considero un buon punto di partenza per il proseguo della stagione”.





Nella stessa finale, secondo posto per Andrea Dal Bianco (Carabinieri) e medaglia di bronzo per l’altro gialloverde Nicola Ripamonti.

Negli Under 23 ottima prestazione per il giovane Francesco Lanciotti che sale sul gradino più alto del podio acciuffando così il Tricolore di categoria. L’atleta della sezione giovanile ha trionfato, dopo oltre 20 minuti di gara, per soli 8 decimi su Matteo Vittor della Canottieri Timavo.

