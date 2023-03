Quattro atleti della “Lazio Nuoto” ai campionati italiani giovanili Criteria

Ci saranno anche quattro atleti della “Lazio Nuoto” ai Campionati Italiani Giovanili nuoto primaverile “Criteria”, che si svolgeranno a partire da domani e sino a mercoledì. In particolare, da venerdì a domenica sarà il turno del settore femminile, mentre da lunedì a mercoledì quello maschile. Le gare si svolgeranno in vasca corta a Riccione, nella piscina dell’impianto della Polisportiva di Riccione, e saranno per anno di nascita.

A fare parte del team di Lazio Nuoto, realtà nata per unire le forze delle varie piscine del territorio regionale aumentando il livello tecnico e dare quindi un impulso in più anche agli atleti, saranno Francesco De Paolis (classe 2005) e Gianluigi Ferrarelli (classe 2009), entrambi “di casa” nella struttura sportiva “Oasi Sport Village” di Terracina seguiti da Giampiero Piccini, e poi Simone Cristofanilli (classe 2006) e Gabriele Galuppi (classe 2004), che si allenano presso la piscina comunale di Frosinone, seguiti dal tecnico Marco Coratti.





Il più giovane dei quattro, Gianluigi Ferrarelli, si presenterà con un biglietto da visita di non poco conto, dal momento che attualmente, per la sua categoria (ossia il suo anno di nascita) detiene il primo tempo di iscrizione nei cento metri rana: un minuto, sei secondi e 73 decimi di secondo. Ottimi anche i tempi degli altri tre atleti, De Paolis, Cristofanilli e Galuppi, dal momento che per partecipare alla competizione occorre classificarsi tra i primi trenta in Italia nella propria specialità, seguendo dunque quelli che sono i criteri fissati dalla Federazione.

Insomma, l’intera squadra ha tutte le carte in regola per portare a casa ottimi risultati e medaglie, mentre il resto del team continua ad allenarsi con dedizione e passione anche in vista dei prossimi appuntamenti agonistici in calendario nei mesi a venire.