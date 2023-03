Sorveglianza speciale e obbligo di residenza per un pregiudicato

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni tre, nei confronti di un cittadino italiano residente a Formia di anni 59, già gravato da precedenti penali e di polizia ed attualmente detenuto.

Alla misura di prevenzione si è giunti seguendo l’evoluzione criminale dell’uomo, arrivato ad essere uno dei vertici di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti radicata nel sud pontino, che ha portato la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ad emettere una ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e di alcuni congiunti.





Sebbene già colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale, il medesimo non ha mutato la sua condotta criminale; così, a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, il Tribunale di Roma concordando con le richieste formulate dalla Questura, ha emanato nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di Formia, con l’ingiunzione di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30.