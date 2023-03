Canottaggio, le giovani Fiamme Gialle conquistano 23 medaglie

Quello appena concluso è stato un weekend di gare per il canottaggio giovanile Fiamme Gialle. A Sabaudia, sul lago di casa, la Sezione Giovanile ha preso parte al Meeting Nazionale di Società riservato ai Club del centro-sud Italia, conquistando un bottino di 9 medaglie d’oro, 6 d’argento e 8 di bronzo.

Nelle categorie Ragazzi e Junior, il sabato vittoria per il “quattro senza” Under 18 di Vena Davide, Candido Christian, Miccinilli Riccardo e Cardinali Leonardo che, il giorno seguente, insieme a Rigoni Cristian, Roccarina Cristian, Panziera Michael, Sartori Nicolò e il timoniere Sandon Diego trionfano anche nell’otto Open.





Doppietta anche per il duo Capponi Thomas e Albione Riccardo che vincono nella categoria Under 18, l’oro sia il sabato nel “doppio” che nel “due senza” la domenica.

Infine nella specialità del “singolo”, medaglia d’argento per Matteo De Angelis negli Under 18 e bronzo per Natali Ferrieri Manoche nelle Over 17.

Nelle categorie dedicate ai più piccoli, gli Under 14, strepitoso risultato per di Mariarita Di Giovanni che fa due su due, vincendo il “singolo 7.20” Allievi B2 in tutte e due le giornate di gara.

Ottima prova per Vittoria Cestra che nella categoria Cadetti conquista l’oro il sabato nel “singolo” e l’argento la domenica in “doppio” con Miriam Pagano.

Da segnalare anche le ottime prove di Fabio Cortese, che nel “singolo 7.20” Allievi C vince la medaglia di bronzo e il giorno successivo, insieme al gemello Andrea Cortese conquistano l’argento nel “doppio”.

Bronzo per il “quattro di coppia” Allievi C di Mario Danese, Samuele Cimaroli, Nicolò Santucci e Alessandro Antonetti, quest’ultimi due vincitori della medaglia d’argento la domenica in “doppio”.

Due splendide medaglie di bronzo per Rocco De Caprio nel “singolo 7.20” Allievi B1

Il sabato bronzo per Christian Ferrara nel “singolo 7.20” Allievi B2 mentre la domenica conquista insieme a Roberto Cialei la medaglia d’oro nel “doppio”. Quest’ultimo, il sabato ha conquistato anche il bronzo in “quattro di coppia” Allievi B2 insieme a Alessandro Bellini, Matteo Lisi e Lorenzo Badanai.

Medaglia d’oro il sabato e argento la domenica nel “singolo 7.20” Allievi B2 per Nakim Mastrogirolamo. Nella stessa specialità bronzo per Leonardo Valletta.

Medaglia d’argento per il “doppio” Allievi B2 di Serena Monti e Alessia Roccarina.