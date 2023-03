Itri, domenica tornano i tradizionali Fuochi di San Giuseppe

Domenica 19 marzo 2023 tornano i Fuochi di San Giuseppe. Una serata magica durante la quale verranno accesi nei diversi rioni del paese immensi falò per celebrare l’arrivo della primavera. Una manifestazione popolare che ha fuso, attraverso i secoli, aspetti del paganesimo con la religiosità cristiana, facendo così giungere sino a noi i riti arcaici del fuoco.

La festa infatti ha origini antichissime e coinvolge attivamente la comunità locale, come ben descritto sul nuovo sito internet dedicato alla “Storia dei Fuochi di San Giuseppe a Itri”, www.fuochidisangiuseppe.it, che ricostruisce tutti gli aspetti storici e legati alla memoria della festa ripercorsi da storici, studiosi e appassionati negli ultimi 50 anni.





“Il nuovo sito internet dedicato alla Storia dei Fuochi di San Giuseppe – spiegano da Itri Eventi – ripercorre le tappe storiche di un appuntamento che ha saputo rinnovarsi nel tempo, crescendo e caratterizzandosi grazie all’impegno di quanti si sentono parte della comunità itrana o credono fortemente negli aspetti tradizionali legati ai Fuochi”.

Tradizione, gastronomia tipica e musica popolare del territorio, una miscela che riesce ad interessare migliaia di persone che giungono a Itri per partecipare a questa spettacolare festa popolare. Un appuntamento che ha saputo rinnovarsi nel corso delle sue innumerevoli edizioni ed è riuscito a crescere e caratterizzarsi nel tempo.

“Oltre alla musica e agli artisti di strada la festa sarà anche un’occasione per gustare i prodotti tipici itrani, tra cui le zeppole fritte, l’olio e le olive di Itri, il marzolino, la salsiccia. Insomma, un grande spettacolo in cui divertirsi, per tutti i gusti e per tutte le età!”.