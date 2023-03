Sabaudia, istituto omnicomprensivo Giulio Cesare: gli interventi della Provincia

Sono numerosi gli interventi realizzati finora e molti quelli in programma presso l’istituto omnicomprensivo ‘Giulio Cesare’ – plesso Rita Levi-Montalcini – di via Parco Nazionale a Sabaudia da parte della Provincia di Latina.

Nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria conseguente al Covid, in accordo con la dirigente scolastica, si è proceduto a realizzare sei aule di cui quattro adibite a laboratori all’interno della palestra con la firma in contemporanea di un accordo con il Comune di Sabaudia per concedere alla scuola l’uso di una tensostruttura e di un campo da calcetto per sopperire alla mancanza della palestra.





L’intervento ha avuto un costo di 147mila euro tra lavori e somme a disposizione oltre ad ulteriori 25.500 euro erogati per l’allestimento dei laboratori. Nello stesso anno è partita la progettazione e poi l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione esterna dell’istituto con la realizzazione due campi all’aperto, una pista per la corsa campestre ed una per arrampicata con un costo complessivo di 320mila euro. Tali interventi sono di fatto ultimati da gennaio e manca soltanto la pavimentazione che sarà installata non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

A seguito di verifiche tecniche ed indagini strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai la Provincia, dopo avere effettuato uno studio di fattibilità approvato con decreto del Presidente, ha realizzato lavori di manutenzione straordinaria su solai e controsoffitti; il rifacimento di tutti i servizi igienici della scuola vale a dire tramezzi, impianti e sanitari; il revamping di tutto l’istituto con sostituzione di tutti i corpi illuminanti con quelli a tecnologia led; l’applicazione di prodotti idrorepellenti delle pareti esterne a cortina; tinteggiature di tutti gli spazi interni oltre ad interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il risanamento di alcune pareti interessate da crepe non strutturali.

Ci sono inoltre in programma: la realizzazione di un corpo di fabbrica in continuità con quello esistente per la realizzazione di altre sei aule per un importo complessivo di un milione e 233 euro, intervento già andato in gara, che sarà affidato entro il mese di marzo; la realizzazione di nuovi laboratori ed impianti sportivi esterni presso l’istituto tecnico industriale e liceo scientifico tecnologico ‘Marconi’ con la realizzazione di due spazi polifunzionali e servizi igienici per 900mila euro, anche questo già andato in gara e con affidamento previsto entro il mese di marzo.

“Questi numeri – sottolinea il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – dimostrano quanta attenzione riserviamo alla sicurezza delle scuole e alle esigenze di studenti e insegnanti. Abbiamo investito e continueremo a investire su questo”.