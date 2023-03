Rincorre il padre fuori dall’ospedale con una roncola. Intervengono i carabinieri che denunciano un giovane di 23 anni di Sonnino già noto alle forze dell’ordine.

Il tutto è accaduto nei giorni scorsi dinanzi all’ospedale di Terracina, dove il giovane in preda a un presunto scatto d’ira, avrebbe minacciato e inseguito il genitore.





Il giovane di Sonnino, ha già precedenti per maltrattamenti in famiglia, per tale motivo dopo l’arresto è stata disposta la custodia in carcere.