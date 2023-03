A dare riscontro della questione direttamente la Cotral che spiega come, lo sciopero generale proclamato dall’organizzazione sindacale Cub Trasporti in programma mercoledì 8 marzo non interesserà la rete di trasporto extraurbano di Cotral.

Salvi, dunque, i lavoratori e gli studenti che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico su gomma extraurbano sulle strade regionali.