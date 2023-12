Domani mattina possibili disagi nei trasporti pubblici del Lazio per lo sciopero annunciato dall’organizzazione sindacale Cisal.

Ieri è stato annunciato per la mattinata di giovedì uno sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13.





Lo stesso sindacato ha precisato come i possibili disagi, non escludendo soppressioni di corse del traffico sia su gomma che su rotaia, è solo nelle 4 ore della mattina. Prima delle 9 e dopo le 13 il servizio è garantito come regolare.