Il convegno in occasione della giornata dell’8 marzo

La Polizia di Stato Fondi, in occasione della giornata internazionale della donna, per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, ha organizzato un convegno riservato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del comune di Fondi, per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e della partecipazione contro la violenza di genere.

L’iniziativa dal titolo “Insieme contro il femminicidio, educare per prevenire, agire per proteggere – Un impegno collettivo per un futuro senza violenza di genere” si presenta come un’opportunità preziosa per i giovani destinatari, i quali avranno la possibilità di approfondire tematiche cruciali e di acquisire strumenti pratici per contrastare la violenza di genere nella propria comunità e oltre.





La scelta dei relatori riflette un approccio multidisciplinare e completo alla questione.

La presenza della Dott.ssa Erica Stravato, psicologa, permetterà di esaminare le radici profonde dei comportamenti violenti e dei modelli culturali che li perpetuano, offrendo così una comprensione più approfondita del fenomeno.

La partecipazione della Dott.ssa Monica Sansoni, Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, evidenzierà i rischi specifici ai quali sono esposti i minori, fornendo al contempo risorse e strategie per proteggerli e sostenerli nel percorso di prevenzione e tutela.

Il contributo della Dott.ssa Anna Tocci, Commissario Capo della Polizia di Stato e Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Latina, offrirà agli studenti una visione chiara delle procedure di intervento in caso di violenza domestica e delle iniziative di prevenzione attuate dalle Forze dell’Ordine.

La presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fondi, Dott.ssa Sonia Notarberardino, che presenterà il monologo “Alice nel paese delle brutte meraviglie” di Anna Steri, aggiungerà un valore artistico e riflessivo all’evento, stimolando ulteriormente la sensibilizzazione e la consapevolezza sui temi trattati.

L’impegno della Dott.ssa Fernanda Parisella, Presidente dell’associazione Nadyr, e dell’Avv. Catia D’Ettorre, Legale dell’associazione Nadyr, nel supporto alle vittime di violenza di genere attraverso il codice rosso e l’accompagnamento legale, fornirà agli studenti un quadro completo delle risorse disponibili per chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

La moderazione della tavola rotonda da parte della Dott.ssa Alba Faraoni, Sostituto Commissario della Polizia di Stato e responsabile dell’Ufficio Vittime Vulnerabili della Questura di Latina, garantisce un’organizzazione professionale e attenta alle esigenze dei partecipanti.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi, messo gentilmente a disposizione dal Presidente dell’Istituto Dr. Antonio Carroccia, sempre aperto alle iniziative istituzionali di promozione della cultura della legalità che, con il Sindaco del Comune di Fondi Beniamino Maschietto, aprirà il convegno con i saluti alla platea.

Questo evento non solo si propone di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate alla violenza di genere, ma anche di fornire loro strumenti concreti per riconoscere, prevenire e affrontare situazioni di violenza nel loro contesto sociale e familiare.

La partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per creare una cultura di rispetto reciproco e di tolleranza zero verso ogni forma di violenza.

Inoltre, l’iniziativa testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni pubbliche, delle associazioni e della comunità nel suo complesso per costruire un futuro in cui tutti possano vivere liberi da ogni forma di oppressione e violenza di genere.”