Regione, Simeone e Mitrano in pole per un posto che conta

Sembra siano i due esponenti di Forza Italia a giocarsi un ruolo di primo piano nella nuova Amministrazione del Lazio a trazione centrodestra.

Secondo le indiscrezioni dei media provinciali, il ruolo in Giunta regionale che spetta al territorio pontino potrebbe dipendere direttamente da Forza Italia. Già nelle ore immediatamente dopo la fine dello spoglio si era iniziato a parlare del nome dell’ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano. Poi avevano preso quota le posizioni del consigliere regionale uscente Pino Simeone.





Ad oggi i nomi più chiacchierati rimangono i loro. Tutto dipende dagli equilibri sia politici, tra le varie forze che compongono la maggioranza che tra le province del Lazio. Ad oggi se per Simeone si parlava dell’assessorato ai Rifiuti, per Mitrano, oltre che di posto in Giunta si parla anche dell’ipotesi che ha dato potere politico in passato al suo mentore politico, ovvero il senatore Claudio Fazzone, quando fu il presidente del consiglio regionale sotto la presidenza di Storace.

Ma per ora si parla solo di voci e indiscrezioni.