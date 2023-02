Totogiunta in Regione, l’assessore pontino potrebbe essere Simeone

Si parlava insistentemente di Enrico Tiero in quota Fratelli d’Italia anche per via dell’incredibile numero di preferenze conquistate, ma anche di Cosmo Mitrano di Forza Italia, convinti che il coordinatore regionale del partito e senatore di Fondi Claudio Fazzone volesse per il suo partito l’assessorato. Ma alla fine, il nome su cui potrebbe pendere il peso del ruolo di membro della giunta presieduta da Francesco Rocca potrebbe essere quello del consigliere uscente di Forza Italia e non ricandidato Pino Simeone.

Secondo indiscrezioni, l’esperienza di Simeone e la lealtà politica in casa Forza Italia potrebbero valere all’ex consigliere alla Pisana il ruolo anche di un assessore determinante negli equilibri provinciali, con la delega ai rifiuti, che tutti sanno quanto è importante il tema vista la questione delle discariche.





Ma al momento, si tratta di voci e indiscrezioni, da vedere se nelle prossime settimane queste voci si tramuteranno in realtà.