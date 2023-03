Anas e Comune a lavoro per la rotonda al cimitero

Nei giorni scorsi si è svolto un primo sopralluogo da parte dei tecnici dell’Anas unitamente all’UTC comunale Pasquale Manzo e all’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cece per la realizzazione della rotonda all’altezza del cimitero comunale di Itri lungo la SS7, opera fortemente voluta dal Sindaco Agresti.

L’opera consentirà di migliorare significativamente la sicurezza stradale e il flusso del traffico nella zona. La nuova rotonda sarà posizionata in un punto strategico della strada, dove è particolarmente pericoloso l’accesso al cimitero comunale e alle abitazioni che sorgono nella medesima zona.

Con la nuova rotonda, il traffico sarà fluido e sicuro, evitando quindi i gravi incidenti anche mortali che si sono ivi verificati. Inoltre, la nuova rotonda rappresenterà un importante miglioramento della mobilità per tutti gli utenti della strada, tra cui automobilisti, ciclisti e pedoni. La rotonda garantirà infatti un accesso sicuro alle strade adiacenti e al Cimitero comunale. Il progetto della nuova rotonda è stato accolto con grande entusiasmo da parte della comunità di Itri, che da tempo chiedeva interventi per migliorare la sicurezza stradale nella zona. La costruzione della rotonda rappresenta quindi una risposta concreta alle esigenze della comunità cittadina e un segnale importante del costante impegno del Comune per garantire la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini.

In conclusione, la costruzione della nuova rotonda lungo la strada SS7 Appia a Itri rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale e la mobilità nella zona, e dimostra l’attenzione costante del Comune alle esigenze della cittadinanza.