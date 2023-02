Primo soccorso e tecniche di disostruzione: corso gratuito a Pontinia

L’associazione Pontinia In Festa, che circa un anno fa ha iniziato ufficialmente le proprie attività, ha deciso di fornire maggiori informazioni sui propri obiettivi e finalità sociali nell’ambito di un evento orientato alla prevenzione e ad una corretta informazione in ambito sanitario. Con il nome ‘Win for life’ ha infatti deciso di organizzare un corso di formazione rivolto – gratuitamente – ad un massimo di 50 persone, avente ad oggetto il primo soccorso e tecniche di disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini.

Il corso sarà realizzato dalla Società Italiana Sistema 118 in collaborazione con la Four Life Academy Training. L’iniziativa avrà luogo sabato 11 marzo presso il Teatro dell’Oratorio della parrocchia di Sant’Anna a Pontinia, sito in piazza Pio VI, e il programma prevede dalle 14.30 una breve presentazione introduttiva a cura dei rappresentati dell’associazione promotrice (il presidente Ubaldo Coco, il vice Anna Bottoni, il segretario Cristian Vitali e il consigliere Moira Villano) che illustreranno brevemente le finalità della stessa per poi cedere la parola ai docenti del corso: la dottoressa Rossella Carucci, vicepresidente nazionale S.I.S. 118, il responsabile della formazione Gino Bonanni e le istruttrici Lorella Finotti ed Ester Iacomini.





Il corso – il cui costo è totalmente a carico dell’associazione Pontinia In Festa – avrà luogo dalle ore 15 alle 18 e prevede una fase teorica e una pratica con esercitazioni su manichini. Al termine del consesso formativo sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione. Per segnalarsi al corso – a numero chiuso – si potrà chiamare il numero 3756857537, inviare una mail all’indirizzo associazionepontiniainfesta@gmail.com oppure scrivere alla pagina Facebook “Associazione Pontinia In Festa”.