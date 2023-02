Incendio in un ex albergo, nessuna persona coinvolta

Poco dopo l’una della notte scorsa, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni per un incendio.

Sul posto in via Scaravalli, la squadra dei Vigili del Fuoco ha constatato la presenza di un incendio all’interno di una struttura ricettiva non più attiva.





Le fiamme stavano interessando alcuni vani dell’ultimo piano. Per tali operazioni di spegnimento si rendeva necessario l’utilizzo dell’autoscala. L’intervento è valso a contenere le fiamme e far si che non vi siano stati danni a cose e persone.

Successivamente il personale dei Vigili del Fuoco ha cercato di acquisire elementi utili per stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.