Itri piange la 22enne Chiara, proclamato il lutto cittadino

Lutto cittadino, a Itri. E’ stato proclamato per martedì 7 febbraio, in concomitanza con i funerali della 22enne Chiara Saccoccio, portata via nella nottata di lunedì da una malattia. “L’intera cittadina è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa della giovane”, recita l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale ufficializza il lutto, a firma del vicesindaco Elena Palazzo, che rimarca “l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari di Chiara dell’intera comunità di Itri”.

Da qui, la sospensione di “tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino”, e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Per finire con l’invito a scuole, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali e produttive, associazioni sportive e semplici cittadini “ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto durante i funerali, che avranno luogo dalle ore 15,30 del 7 febbraio e sino al termine della cerimonia funebre”.





“Proprio nei giorni scorsi, appena ho saputo del gravissimo stato di salute, abbiamo celebrato una messa qui al convento dei passionisti di Itri per la sua guarigione”, le parole padre Antonio Rungi. “Il giardino del cielo aveva bisogno di questo nuovo fiore per riprendere luce. A noi di Itri manca il suo sorriso e la sua generosità verso tutti. Chiara riposa in pace e prega per noi soprattutto per i giovani”.