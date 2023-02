Anche Cisterna nella cabina di regia dell’Appia “pontina”

Cisterna ha aderito al protocollo d’intesa tra la Provincia di Latina e i comuni interessati dal tratto pontino della via Appia per la costituzione di una cabina di regia a supporto delle azioni da porre in essere a margine del procedimento per il riconoscimento della “Regina Viarum” nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

L’iniziativa, che coinvolge anche i comuni di Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Formia, Gaeta e Minturno, vede la Provincia quale ente di riferimento e coordinamento nel raccogliere, elaborare e gestire dati ed elementi, avviare interlocuzioni, garantire collaborazione e assistenza per il piano di azioni a supporto dell’iter di candidatura della più antica autostrada della storia, progettata nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Cieco: l’Appia.

Il Comune di Cisterna, che ospita nel suo tratto di Appia vari siti di rilevante interesse storico-culturale, primo tra tutti la “statio” di Tres Tabernae citata da Cicerone, Plinio e dove soggiornò San Paolo, parteciperà attivamente alla cabina di regia del piano di gestione del sistema produttivo, culturale e turistico locale.

«Cisterna vuole fare la sua parte nella procedura di candidatura dell’Appia nella lista del patrimonio mondiale Unesco», affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla Cultura Maria Innamorato. «La costituzione della cabina di regia provinciale fa seguito, consolida e sostiene il protocollo d’intesa per la candidatura che abbiamo sottoscritto, insieme a tutti gli altri enti coinvolti, il 10 gennaio scorso nell’incontro presso il Museo Archeologico alle terme di Diocleziano alla presenza del Ministero della Cultura. Un’opportunità unica per recuperare l’inestimabile patrimonio storico – culturale del nostro territorio, ma anche per creare importanti occasioni di crescita e sviluppo per il futuro».