Incendio notturno, distrutto un camion frigo. Necessario un intervento specialistico

Poco dopo l’una di lunedì, i vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia sono intervenuti in via Rimini, nel comune di Cisterna di Latina, per l’incendio di un mezzo pesante con rimorchio frigo adibito al trasporto di latticini.

Le fiamme, che hanno causato una perdita di gas Gnl dai due serbatoi del camion determinando l’apertura delle valvole di sicurezza, sono state spente per tempo. E’ stato necessario anche l’intervento dei nuclei Nbcr – Nucleare, biologico, chimico, radiologico di Roma e di Napoli, che hanno svuotato i due serbatoi Gnl tramite la combustione in sicurezza con torce posizionate ad opportuna distanza.

In corso di accertamento formale, le cause del rogo notturno.