Fondi, continui disservizi di Acqualatina alle Spinete. La nuova denuncia di FdI

“L’ennesima giostra dei disservizi che, con Acqualatina, questa volta ha superato se stessa” denunciano attraverso una nota Luigi Vocella e Stefano Marcucci, del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “Non solo le continue carenze idriche ed interruzioni del servizio – ormai diventate la norma durante il periodo estivo – in tutta la città di Fondi: a questo immancabile appuntamento con la carenza idrica si aggiungono i problemi di flusso, soprattutto dalle ore serali, su tutti i piani dei palazzi presenti in zona Spinete I, II e III, i cui abitanti lamentano anche di elettrodomestici andati in corto durante la notte e completamente bruciati per la carenza d’acqua, con il rischio anche che un sinistro domestico possa scivolare nella tragedia di un incendio doloso. Senza dimenticar poi, che la carenza d’acqua potrebbe potenzialmente rappresentare un rischio per la salute dei residenti di un quartiere popoloso a ridosso del centro urbano, la cui esclusiva responsabilità, è da imputarsi – quale prima autorità sanitaria locale – al sindaco”.

“Non bastano quindi gli esosi costi di allaccio e gli aumenti forsennati – di cui, non se ne capisce la natura, se non quella speculativa – delle bollette di Acqualatina, ma anche il possibile rischio di disagi sanitari, che potrebbero esserci in una baraccopoli del Terzo Mondo, non di certo in una città di quasi quarantamila abitanti del Basso Lazio”.





“Per noi di Fratelli d’Italia, è già di per sé impensabile che uno dei servizi pubblici essenziali, sia di competenza di una società a fini di lucro, ma quello che ci lascia ancor di più sconcertati, sono la passività e l’indifferenza con cui l’attuale Giunta locale rimane a braccia conserte, di fronte ai disagi dei suoi concittadini come sta facendo in questo momento, specie per tutti quelli che potrebbero avere a carico, individui o familiari in situazione di salute precaria, a cui il servizio idrico efficiente non è solo un diritto, ma una necessità.

Quale gruppo consiliare d’opposizione, Fratelli d’Italia chiede all’attuale Giunta Maschietto, oltre ad esprimersi sulle problematiche degli abitanti di zona Spinete I, II e III con l’ente privato gestore del servizio idrico, anche di farsi carico delle stesse, quali gravi disservizi a danno dei residenti della zona”.