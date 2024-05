Sanità, l’annuncio della Regione Lazio: quasi 10mila assunzioni in due anni

Quasi 10mila assunzioni per la sanità del Lazio. Ottomila e 158 a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 – di cui 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1.315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025 – che vanno a sommarsi alle 1.541 stabilizzazioni previste per l’anno in corso. Un maxi-investimento pari a 466 milioni di euro. Lo ha annunciato il governatore Francesco Rocca, parlando del «più grande investimento sul personale della sanità pubblica in Regione Lazio degli ultimi anni». Tra stabilizzazioni e nuovi reclutamenti, in provincia di Latina le assunzioni previste per l’anno in corso sono 1051, subito esecutive.

«Entrare nel merito del grande gap che purtroppo caratterizza la nostra sanità e comporta disfunzioni che pesano sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini: è questo il piano ambizioso che il presidente Rocca e la Regione Lazio stanno perseguendo, grazie ad un investimento che non ha precedenti», il commento dell’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, il pontino Giuseppe Schiboni. «Siamo di fronte a un innesto di professionalità che potrà dare risposte ai nostri territori e che ci auguriamo possa contribuire a creare una valida e sostenibile rete territoriale senza la quale il nodo del sovraffollamento degli ospedali, come quello relativo alle lunghe liste di attesa, non potranno mai essere risolti. Senza una sanità che funzioni, il diritto alla salute dei nostri cittadini sarà sempre un miraggio. Ribaltare la logica seguita sinora è, dunque, la strada giusta per cambiare il Lazio».





«Ci è voluto l’arrivo della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca per dare il via al più grande investimento in sanità di questi ultimi anni, con il nuovo piano di assunzioni per 2024-2025», le parole dell’assessore regionale al Turismo, allo Sport, all’Ambiente, alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, anche lei pontina. «Il presidente ha annunciato oggi un incremento del 17% della forza lavoro in uno degli asset più importanti, che testimonia la chiara volontà di incidere in maniera significativa sul sistema sanitario nazionale. Sono orgogliosa di far parte di una squadra che si sta impegnando al massimo per migliorare la vita dei cittadini dando un segnale concreto a tutti coloro che ogni giorno lavorano per la cura delle persone».

«Il piano di assunzioni presentato dal presidente Rocca è la migliore risposta alle politiche sanitarie della sinistra che in tutti questi anni ha alimentato precariato e incertezza», ha detto invece l’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini. «Ci troviamo, infatti, davanti a una svolta epocale grazie a un investimento sul personale senza precedenti e di straordinaria importanza. Questo perché permetterà alla sanità regionale di compiere quel decisivo cambio di passo tanto atteso dai cittadini in termini di prestazioni ed efficienza. Grazie al presidente Rocca per l’ennesimo atto di programmazione sanitaria che imprimerà una svolta decisiva alla qualità dei servizi sanitari nel Lazio».