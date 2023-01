A Itri è emergenza neve, problema alla viabilibità in alcune zone

In considerazione dell’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e neve, emanata dagli organi di protezione civile regionale e comunicata dal Comune di Itri per venerdì 20 gennaio 2023, e per le successive 24-30 ore, quando si prevedevano sul Lazio “Nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati”, ieri in serata e questa mattina sono stati molteplici e notevoli i disagi incontrati da allevatori e imprenditori agricoli nel raggiungere i propri fondi montani e i propri capi di bestiame, nelle località di Tozze, Trasta e Campello.