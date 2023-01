Incidente sull’Appia, strada chiusa per due ore

Un incidente sull’Appia in zona Monte San Biagio giovedì ha creato notevole problemi alla circolazione.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 all’altezza del cimitero di Monte San Biagio quando due mezzi sono entrati in collisione tra loro in modo frontale. Si è trattato di un furgone e un’automobile; quest’ultima è stata a sua volta tamponata da un altro mezzo. Due le persone trasportate in ospedale per accertamenti, una di queste non ha riscontrato alcun problema, l’altra con delle contusioni alle gambe è stata operata.





Sul posto oltre ai sanitari, anche i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco. L’Appia è stata chiusa al traffico per circa due ore.