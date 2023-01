Finisce con la moto fuori strada e giù dal dirupo: ricoverato 50enne

Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel territorio di Prossedi a seguito segnalazioni per un incidente stradale.

Sul posto, in via provinciale per Pisterzo, la squadra territoriale di Terracina ha constatato la presenza di un motociclista, finito fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ferito giù in un dirupo a circa 10 metri sotto il livello stradale.





Immediate sono scattate le operazioni per l’uomo di circa 50 anni del capoluogo.

Essendo la zona molto impervia si rendeva necessario, per il recupero del ferito, l’utilizzo di tecniche SAF, permettendo così ai sanitari di prendere in carico l’uomo e di trasportarlo presso l’ospedale.