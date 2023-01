Elezioni Regionali, FdI presenta la lista provinciale

Lunedì 9 Gennaio, alle ore 11, presso la sede provinciale di Fratelli d’italia Latina (via don Morosini,1) si terrà la conferenza stampa per la presentazione dei candidati della provincia di Latina al Consiglio Regionale.

Presenti i candidati: Vincenzo Fedele (Minturno), Valentina Lax ( Aprilia), Elena Palazzo (Itri), Vittorio Sambucci (Cisterna), Enrico Tiero (Latina), Emanuela Zappone (Terracina).

A introdurre l’evento saranno il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale Nicola Procaccini.

Il cambiamento per la Regione Lazio è già iniziato, Fratelli d’Italia ha definito da tempo la sua squadra di uomini e donne che sosterranno la corsa di Francesco Rocca alla guida della Regione.

“Abbiamo scelto i nostri candidati per competenza e militanza, per radicamento nel territorio e capacità di amministrare il Lazio dopo 10 anni di malgoverno della sinistra” spiega il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito. “Manderemo in Regione i rappresentanti del nostro territorio, preparati e con le caratteristiche adatte per riuscire a dare importanti risposte alla nostra Provincia. Li abbiamo scelti con equilibrio, dopo delle attente analisi che hanno visto d’accordo tutto il partito.

“Proponiamo un Lazio integralmente nuovo: una sanità presente nei territori, soluzioni razionali per i rifiuti, trasporti al servizio dei cittadini. Una grande squadra per una grande impresa, preludio dei governi di cambiamento che metteremo in campo per le prossime amministrative a Latina, Aprilia e Terracina” conclude Calandrini.