Nas in azione nelle case di riposo: oltre 16 mila euro di multa

Durante le festività natalizie, i militari del Nas dei Carabinieri di Latina hanno passato al setaccio 30 strutture, tra cui 19 case di riposo e o case alloggio per anziani.

In 13 di esse i militari hanno riscontrato irregolarità circa la posizione autorizzativa, presenza di ospiti in più rispetto al numero autorizzato, carenza di personale addetto all’assistenza, per le quali sono state avanzate 5 proposte di sospensione attività e 8 segnalazioni alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali ed assistenziali.





Elevate 2 contravvenzioni per un importo complessivo di 16.666 euro.