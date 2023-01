Elezioni regionali, FdI punta anche sull’itrana Elena Palazzo

La partita per le elezioni regionali è già aperta. Molti i nomi ancora in ballo, altri ormai certi iniziano a muovere i loro passi. Ed ecco l’ufficializzazione della candidatura di Elena Palazzo per la corsa alla Regione, nei ranghi di Fratelli d’Italia.

Una lunga esperienza amministrativa, per Palazzo, che oggi ricopre il ruolo vicesindaco del Comune di Itri. Da amministratore locale ha ricoperto moltissimi ruoli, riuscendo a essere eletta nel suo Comune per quasi trent’anni di fila. Nelle ultime elezioni è risultata tra le donne più votate della provincia di Latina.





“Sono felice e molto determinata ad affrontare questa nuova sfida elettorale”, il commento dell’interessata. “In primis farlo con Fratelli d’Italia, partito in cui ho sempre militato e che sposa in pieno gli ideali in cui credo. Grazie alla coerenza tra idee ed azioni espresse sul territorio, sono riuscita negli anni a lavorare per la mia città, cercando con tutte le mie forze di far diventare la crescita del territorio il mio obiettivo finale. In seconda battuta sono determinata ad affrontare questa sfida forte di un’esperienza solida che negli ultimi mesi si è consolidata anche alla guida, come Sindaco facente funzioni, del Comune di Itri. Esperienza molto intensa che mi hanno portato ad una consapevolezza maggiore£.