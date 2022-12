Giulio Zeppieri tenta il salto di qualità: si trasferisce a Vicenza

Un grande 2022 per il tennista pontino Giulio Zeppieri che adesso, però, vuole un 2023 da togliere il fiato: quello che lo porti a ridosso dei più grandi del mondo.

Per farlo, nei giorni scorsi, Zeppieri ha annunciato anche di cambiare aria: un saluto con tanto di ringraziamento a Roma e all’Enjoy Tennis Center all’Eur che ha visto per anni allenare il talento di Latina anche in questa stagione dove, probabilmente, ha vissuto il momento più alto della sua carriera giocando alla pari con l’attuale numero 1 al mondo Carlos Alcaraz ad Umago, quando ha tenuto testa a colui che di lì ad un paio di mesi avrebbe vinto addirittura gli US Open.





Zeppieri ha deciso così di andare in quel di Vicenza. A seguirlo in questo percorso di crescita tennistica Massimo Sartori, Massimiliano Pinducciu e Nicola Ceragioli. Un cambiamento che arriva a poche settimane dall’avvio della nuova stagione tennistica che si spera possa regalare grandi soddisfazioni a Zeppieri e al territorio pontino.

IL POST DI ZEPPIERI

“Ciao ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi. Il 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti per me come tennista e come uomo. Sono molto contento di come ho lavorato e per questo e tanto altro devo ringraziare Peppe Fischetti e l’Enjoy Tennis Center, ma il nostro percorso insieme è finito. Sto cercando la versione migliore di me stesso e ho la fiducia per credere di essere sulla strada giusta. Ho deciso di trasferirmi alla Horizon Tennis Home di Vicenza, dove mi seguiranno in particolare Massimo Sartori, Massimiliano Pinducciu e Nicola Ceragioli, con la consapevolezza di essere sempre supportato anche dalla Federtennis. Voglio diventare un professionista completo e spero di vivere un grande 2023. Grazie per le cose belle che mi avete dedicato e che sono certo mi darete nella nuova stagione. Forza”