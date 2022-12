Pasolini 100: al Castello di Minturno l’incontro con la giornalista d’inchiesta Simona Zecchi

L’uccisione di Pier Paolo Pasolini, che dopo mezzo secolo è ancora avvolta nel mistero, sarà al centro dell’incontro con la giornalista Simona Zecchi, autrice del volume “L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini. Stragi, Vaticano, DC: quel che il poeta sapeva e perché fu ucciso”, edito da Ponte alle Grazie, previsto per giovedì 22 dicembre alle ore 17.00, nell’ambito degli eventi in occasione del Natale presso il Castello Ducale di Minturno, organizzati dall’amministrazione comunale.

A seguire, alle ore 19.00, la proiezione del secondo film del regista, “Mamma Roma”, interpretato da Anna Magnani. A Pasolini è dedicata la mostra iconografica aperta fino all’8 gennaio 2023 nell’ambito del centenario del grande intellettuale del Novecento.





Ingresso libero.

L’argomento della morte del poeta è tornato recentemente agli onori della cronaca grazie alla relazione recentemente resa pubblica dalla Commissione parlamentare Antimafia che ipotizza una connessione tra il furto della pellicola originale di “Salò o le 120 giornate di Sodoma” e l’omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. Secondo alcune ipotesi all’origine dell’incontro all’Idroscalo di Ostia, in cui morì il poeta e regista, ci sarebbe stata proprio l’intenzione di recuperare la pellicola per non perdere irrimediabilmente alcune scene del suo ultimo film. Un incontro che, secondo questa ipotesi, sarebbe stato dunque una “trappola”. Dunque, non si tratterebbe del tragico esito di un incontro sessuale sfociato estemporaneamente in una aggressione da parte di un unico individuo e cioè Pino Pelosi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

SIMONA ZECCHI. Vive e lavora fra Roma e Lione, dove collabora con la redazione italiana dell’emittente Euronews. È autrice del libro-inchiesta “Pasolini. Massacro di un poeta” (2015), vincitore della X Edizione del Premio Marco Nozza 2016 – Giornalismo investigativo e informazione critica. Durante gli anni 2014-2017 si è occupata del Caso Moro e alcuni suoi lavori sono stati acquisiti dalla nuova Commissione parlamentare d’inchiesta sul Caso, istituita nel 2014. Ha scritto per diversi quotidiani e siti nazionali e internazionali. Nel suo libro “L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini. Stragi, Vaticano, DC: quel che il poeta sapeva e perché fu ucciso”, edito da Ponte alle Grazie, Simona Zecchi riprende il filo delle serrate indagini che Pasolini negli ultimi tempi svolgeva sulla strage di Piazza Fontana e sui piani eversivi della destra e, grazie a documenti inediti e nuove testimonianze, ricostruisce l’accerchiamento politico e criminale che ne causò la morte: da quando il poeta, due settimane prima, ricevette un dossier sulla DC – fin qui sconosciuto – la cui pubblicazione avrebbe fatto saltare tutto il Palazzo, fino al crudele massacro dell’Idroscalo di Ostia. Il quadro che ne risulta fornisce a quel singolo, tragico episodio una spiegazione convincente e più ampia, nel contesto – qui ricostruito sotto una luce nuova – della strategia della tensione.

MAMMA ROMA. Mamma Roma, prostituta, decide di diventare una rispettabile piccolo borghese. Con il figlio Ettore va ad abitare in un appartamento della periferia romana. Saputa la verità su di lei, il ragazzo delinque, è arrestato e muore in carcere per i maltrattamenti subiti, invocando Guidonia, il paese dov’è cresciuto, ma anche metafora della Madre e del grembo materno. Secondo film di Pasolini dopo “Accattone”, fondato sulle figure retoriche dell’ossimoro e della sineciosi (in cui si affermano, di uno stesso oggetto, due contrari); su una morale dell’ambiguità (gli angeli impuri); sul principio di non contraddizione (tematico e stilistico); sul tempo che non muta e si ripete; sulla continuità tra padri e figli; sull’idea tragica della morte, l’unica che all’uomo dà una vera grandezza. Bianconero: Tonino Delli Colli (con echi di Caravaggio). Musica: Concerto in Do Maggiore di A. Vivaldi.