Disagi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, circolazione in graduale ripresa

Dopo i disagi di questa mattina, quando, a partire dalle ore 4.25 circa, la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Formia e Fondi, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico a un treno fermo in linea, il servizio Infomobilità di RFI, Reti Ferroviarie Italiane, ha reso noto che ”

“dalle ore 07.30 sulla linea Roma – Formia, in direzione Roma, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Formia e Fondi per un inconveniente tecnico a un treno, è in graduale rirpesa dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato il soccorso e liberato la linea.





Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino 120 minuti per tre treni a lunga percorrenza e otto Regionali, 15 Regionali limitati”.