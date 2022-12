Pat di Cori senza medico, il “Goretti” va in tilt

Caos e code di ambulanze fuori dal pronto soccorso dell’ospedale “Goretti” di Latina e dalla clinica “Città di Aprilia”.

Ad assestare un altro duro colpo alla struttura di emergenza, che in questi giorni sta registrando un alto numero di accessi al pari degli altri pronto soccorso del Lazio, è stato l’ennesimo disservizio al Pat di Cori, privo del medico.





I mezzi di soccorso sono stati così costretti a recarsi tutti nel capoluogo pontino.

“La provincia di Latina ha 600mila abitanti e può contare su 20 ambulanze operative sul territorio. Se dieci sono ferme ai pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina e della casa di cura città di Aprilia, i cittadini sono tutelati dal servizio di emergenza e urgenza? Va ripensato il modello della sanità di territorio, dove manca persino un medico nel punto di assistenza territoriale a Cori’, ha dichiarato Vinicio Amici, segretario regionale Confail Sanità Lazio.

“Questa è la sanità della giunta Zingaretti e del candidato presidente del centrosinistra Alessio D’Amato. Non si è in grado di assicurare il personale neanche nelle Case della Salute e nei Pat, le cui attività sono garantite dalle 8 alle 20 come al supermercato”, gli ha fatto eco Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega.