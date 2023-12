“L’isola del Natale”: l’8 dicembre a Ponza al via il cartellone degli eventi

Il Comune di Ponza, in collaborazione con l’associazione turistica Pro Loco e le associazioni locali, organizza un ricco cartellone di eventi natalizi che allieterà le giornate festive dall’ 8 dicembre al 6 gennaio 2024, e prevede concerti, eventi in piazza, mercatini e spettacoli per adulti e bambini.

Il cartellone di eventi, denominato ‘L’isola del Natale’, verrà inaugurato il prossimo 8 dicembre, con una cerimonia di accensione delle luminarie alla presenza del sindaco Ambrosino e dell’amministrazione comunale, nella piazza centrale dell’isola di Ponza.





L’evento, denominato ‘Un Mare di Luci’, proseguirà con una festa in piazza con musica dal vivo, balli di gruppo, panini caldi e zeppolata.

Il programma proseguirà con una serie di eventi per bambini come la caccia al tesoro natalizia il 14 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre e successivamente l’arrivo della Befana e dei Re Magiil 6 gennaio.

Il 23 dicembre, la banda musicale dell’isola di Ponza omaggerà la popolazione con il tradizionale concerto di Natale.

Non mancheranno itinerari archeologici grazie all’apertura straordinaria delle Cisterne Romane della Dragonara con visite guidate gratuite il 28 dicembre e 2 gennaio.

Il 28 e 29 dicembre verrà messa in scena una rappresentazione teatrale denominata ‘Il Bianco e il Nero (Cristo e l’Anticristo)’.

Dopo il successo dello scorso anno, si attenderà l’arrivo del 2024 con la Festa di Capodanno in piazza, in compagnia del gruppo musicale “Chicken Production”.

“Abbiamo cercato di valorizzare Ponza anche nella sua veste invernale, con un mese di eventi e concerti durante le festività natalizie, promuovendo così l’integrazione e la convivialità in un periodo dell’anno in cui l’isola soffre di un consistente spopolamento“, spiega il sindaco Ambrosino. “Per il periodo natalizio abbiamo già ricevuto molte richieste di soggiorno sull’isola e questo ci riempie di orgoglio perché il nostro obiettivo è promuovere l’immagine di Ponza, non solo come meta di vacanze estive, ma incentivare il processo di destagionalizzazione con un’offerta turistica che propone l’isola come meta di vacanze per tutto l’anno”.