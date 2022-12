Avvocato sequestrato, condanne confermate per due imputati

Condanna definitive per i pontini Ernesto Pantusa e Debora Fiorucci, entrambi coinvolti nel sequestro di un avvocato di Santa Maria Capua Vetere.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due ricorrenti, confermando per Pantusa la pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione per Fiorucci a un anno e mezzo.





Pantusa, nel 2014, sarebbe stato coinvolto insieme a un complice in una truffa ai danni di un rivenditore di computer di Campobasso, dando al venditore come garanzia del pagamento un assegno circolare risultato rubato.

Il legale campano, il 25 giugno 2019, denunciò di essere stato sequestrato da Pantusa e tre complici, portato in un capannone a Borgo Santa Maria e picchiato, dopo che gli imputati gli avrebbero chiesto del denaro accusandolo di non averli seguiti bene in alcune cause.

L’avvocato denunciò di essere stato rapinato di 2.300 euro in contanti, di effetti personali e dell’auto, una Bmw X6, e di essere stato costretto a firmare cambiali e scritture private per 110mila euro.