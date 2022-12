La città delle dune diventa bianca per la maxi grandinata

Grandine record a Sabaudia, si teme per le campagne. Nel primo pomeriggio una violenta grandinata ha letteralmente imbiancato la città. Suggestiva la duna ma anche il centro storico anche se ancora sono in corso accertamenti per eventuali danni nelle zone di campagna. I volontari Anc Sabaudia coordinati dal maresciallo Cestra sono al lavoro per l’emergenza maltempo ed hanno monitorato le strade cittadine per scongiurare eventuali situazioni di pericolosità proprio a causa della grandine sull’asfalto.