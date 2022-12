Abbandono di rifiuti in pieno centro storico

Una brutta pagina di degrado cittadino per colpa di qualche residente poco attento alle regole. Lo “spettacolo” – si fa per dire – che venerdì mattina si sono trovati dinanzi i cittadini del centro storico di Fondi è a dir poco assurdo: con un lavello, alcune sedie in legno e un vecchio televisore abbandonati in piazza Felice Chiusano, a due passi dalla chiesa di Santa Maria, in quella che da tutti è conosciuta in paese come la piazzetta del pesce.

Purtroppo non è la prima volta che viene registrato l’abbandono di rifiuti in quella zona del centro. A luglio scorso la Polizia Municipale aveva reso noto di aver multato due cittadini indisciplinati per abbandono di rifiuti e nell’estate dell’anno prima numerose segnalazioni sui social avevano fatto gridare al degrado urbano.





Eppure, il ritiro di rifiuti ingombranti a Fondi avviene gratuitamente e a domicilio grazie al servizio della De Vizia Transfer prenotando un appuntamento chiamando al numero verde 800 086 580.