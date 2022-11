Tragedia al lido di Latina. Una 37enne di nazionalità italiana, che stava vivendo un momento difficile e che era seguita dai servizi sociali, è stata trovata priva di vita in una casa in via Capraia.

Dai primi accertamenti la donna sarebbe deceduta circa 24 ore prima del ritrovamento del corpo.





Gli investigatori stanno cercando di stabilire se la 37enne sia morta per cause naturali, ma stanno vagliando anche altre ipotesi.

I carabinieri stanno indagando e il dramma è ancora tutto da chiarire.