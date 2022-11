Farmaci per dopare gli indiani e frode processuale: a giudizio

Tre rinvii a giudizio dopo l’inchiesta “No Pain”.

A distanza di un anno e mezzo dalle indagini del Nas relative a una serie di prescrizioni di farmaci considerate false a Sabaudia, partendo da quelle per medicinali che consentivano ai braccianti sikh di sostenere la fatica nei campi, per poi allargarsi a ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsi, truffe e frode processuale, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, ha disposto un processo per la farmacista Clorinda Camporeale, l’avvocato Luigi Pescuma e l’attore Mario Agnoletti, in passato impegnato in pellicole hard.





Una vicenda per cui in primo grado il medico di base Sandro Cuccurullo è già stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione.

Il processo per i tre imputati è fissato per il prossimo 19 aprile.