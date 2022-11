Gli arbitri di Formia in campo contro la violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre, alle ore 15:30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta sarà presentato il progetto #rossoachitocca.

Il progetto, promosso dall’Associazione Diritto&Donna e dall’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia, vedrà in prima linea proprio le associate formiane che si sono impegnate nella realizzazione di un calendario. Il ricavato delle vendite verrà destinato per supportare progetti ed iniziative per la difesa, la tutela e l’assistenza legale e psicologica a tutte le donne vittime di violenza.





Gli scatti a cura del fotografo Enrico Duratorre, raffigurano le associate in un ruolo da protagoniste così come lo sono all’interno dei terreni di gioco, dell’Associazione e della società.

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia Vincenzo Marino particolarmente attento alla tutela delle sue associate si dice fiero dell’iniziativa e afferma che: “la sensibilizzazione al rispetto e al contrasto a ogni forma di violenza non può essere circoscritta ad una sola ricorrenza, ma deve appartenere alla quotidianità e il calendario che verrà presentato ha proprio come obbiettivo quello di ricordarci ogni giorno un valore e un principio vitale: il rispetto delle donne”.

Tutto ciò è possibile anche grazie al Patrocinio del Comune di Gaeta e alla partnership con la 2G Olearia srl che ha sostenuto i costi di realizzazione del calendario.