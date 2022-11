1 dicembre, Giornata mondiale della lotta all’AIDS: le iniziative della ASL Latina

Per celebrare la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids anche quest’anno la Asl di Latina, in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, l’Associazione Sei come sei/Arcigay, il Conservatorio e il museo MADX, aderisce attivamente alle iniziative volte a contrastare la malattia.

L’infezione da HIV e la malattia da AIDS rappresentano campi in cui la medicina ha raggiunto i traguardi più soddisfacenti negli anni, permettendo la cronicizzazione della condizione di sieropositività, un tempo pressoché inesorabilmente mortale, verso una normalizzazione dell’aspettativa di vita.





Ciò però non consente di abbassare la guardia sullo stigma, paura e disinformazione sull’HIV: la prevenzione, la diagnosi tempestiva e una efficace campagna di comunicazione al cittadino restano, pertanto, i cardini delle strategie per il contrasto alla malattia. Nell’ambito della rete internazionale Fast Track Cities, l’impegno condiviso di ASL, Comune, Università, Associazioni ha permesso, un anno fa, l’apertura del Check Point in via Legnano a Latina, dedicato ad attività di screening e prevenzione al di fuori dell’ambiente ospedaliero, grazie all’impegno di giovani medici, counselor, e volontari.

In tale ottica dal 24 novembre all’1 dicembre sarà realizzata una campagna di prevenzione “Rock the ribbon Storytelling, che prevede le seguenti iniziative:

EUROPEAN TESTING WEEK: SETTIMANA EUROPEA PER I TEST (HIV SIFILIDE EPATITE C)

Dal 24 al 30 Novembre 2022 sarà possibile effettuare i test senza prelievo venoso, con pungidito, senza digiuno, con risposta in 15 minuti (tre in uno)

presso l’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale S.M. Goretti nei seguenti orari:

Giovedì 24 : ore 10:00 – 14:00

: ore 10:00 – 14:00 Venerdì 25 : ore 10.00 – 16.00

Lunedì 28 : ore 10:00 – 16:00

Martedì 29 : ore 10:00 – 16:00

presso il CHECKPOINT di via Legnano 83 a Latina nei seguenti orari:

Sabato 26: ore 15:30 – 17:30

ore 15:30 – 17:30 Mercoledì 30 : ore 18:30 – 20:30

Sarà, inoltre possibile, nelle stesse sedi, ricevere un counseling sulle malattie sessualmente trasmesse con medici esperti.

Info e prenotazioni al sito: www.latinacheckpoint.it

EVENTO DI MUSICA, TEATRO, ARTE “ROCK THE RIBBON, STORYTELLING” di lotta all’HIV/AIDS E PANDEMIA

Giovedi 1 DICEMBRE 2022, ore 17.00-21.00, presso il Conservatorio “E. Respighi” di Latina, in Via Ezio 32, saranno affrontati, con l’aiuto di esperti infettivologi, virologi, attivisti i principali temi connessi alla malattia : stigma, diagnosi, terapia, prevenzione, gravidanza, integrazione attraverso la rappresentazione narrativa di storie di vita vissuta.

Verranno, inoltre, presentati i dati nazionali e della città di Latina anno 2022 relativi ai nuovi casi HIV.

Durante l’evento sarà allestito, inoltre, un checkpoint mobile per effettuare test rapidi HIV sifilide HCV, gratuiti e in anonimato.

Il tutto sarà allietato da intermezzi musicali e mostre d’arte, con la partecipazione degli artisti di Lab Music Factory e del Conservatorio “E. Respighi”.